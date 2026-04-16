Al via le attività di Cactus, il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Marsciano - Tuttoggi.info

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Al via le attività di Cactus, il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Marsciano

Redazione

Al via le attività di Cactus, il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Marsciano

Gio, 16/04/2026 - 10:38

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Nel pomeriggio di sabato 11 aprile è stato inaugurato a Marsciano “Cactus”, il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), che nasce nell’ambito del progetto “Oltre il gioco – Centri di Aggregazione Giovanile”, finanziato dalla Zona sociale n°4 e realizzato dalla cooperativa Frontiera Lavoro. Il CAG di Marsciano, situato all’interno del Centro di formazione professionale Cnos-Fap, in via Tuderte 7b nel quartiere di Ammeto, si unisce a quelli già attivi di Deruta e di Todi.

Il CAG di Marsciano è aperto tuti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Per tutte le informazioni sulle attività programmate è possibile consultare la pagina web https://www.frontieralavoro.org/cactus-centro-di-aggregazione-giovanile-marsciano/ , visitare il profilo Instagram cactus_marsciano o contattare i seguenti recapiti: +39 3701592768 (Francesca) – cactus@frontieralavoro.org.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Michele Moretti, presente insieme all’assessora alle politiche sociali Simona Montagnoli, ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e degli uffici della Zona sociale, al direttore di Federsanità Anci Umbria Daniele Benedetti e al vice presidente di Frontiera Lavoro Angelo Moretti. All’inaugurazione sono intervenuti anche i vicesindaci di Deruta, Maria Cristina Canuti, e di Fratta Todina, Vania Biscotti. Nel pomeriggio si è inoltre svolta la premiazione di Riccardo Massetti il cui elaborato grafico sarà utilizzato come logo del Centro.

“L’apertura di questo nuovo Centro – spiega il sindaco Moretti – rappresenta un ulteriore passo nel percorso che il nostro Comune, e di fatto, tutta la Zona sociale n. 4, sta portando avanti con grande attenzione verso il sociale. In questi mesi abbiamo investito in spazi e progettualità che parlano a tutte le fasce della popolazione: dai programmi per l’invecchiamento attivo al Centro per le Famiglie, dagli appartamenti di cohousing dedicati alla disabilità fino al Centro antiviolenza. Oggi si aggiunge un tassello fondamentale, uno spazio pensato per i giovani. Lavoreremo per consolidarlo nel tempo”.

Cactus nasce come luogo aperto, creativo, sicuro. Un ambiente dove i ragazzi e le ragazze possano incontrarsi, confrontarsi, sperimentare attività ludiche e formative, coltivare passioni e costruire relazioni positive. È anche uno strumento di prevenzione: offrire opportunità sane, stimolanti e accessibili significa contribuire a una crescita equilibrata, responsabile e consapevole. Come sottolinea l’assessora Simona Montagnoli, “crediamo che una comunità cresca davvero quando nessuno resta indietro. E Cactus contribuisce a costruire una Marsciano inclusiva e capace di generare opportunità per tutti. Ringrazio il lavoro della Zona sociale e dagli uffici, la cooperativa Frontiera Lavoro, Federsanità e tutte le realtà che hanno collaborato a questo progetto”.

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