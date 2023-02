The Glass Room: Edizione disinformazione, mostra al Digipass di Assisi fino al 20 febbraio - Tuttoggi

In occasione del Safer Internet Day, una giornata internazionale dedicata all’utilizzo più sicuro e consapevole del web, il Digipass di Assisi ha inaugurato e ospiterà per due settimane la mostra interattiva ed internazionale “The Glass Room: Edizione disinformazione”, che rimarrà visitabile fino a lunedì 20.

Un’occasione di apprendimento su dati e privacy e consiste in una serie di poster, app interattive e animazioni che affrontano argomenti come la disinformazione, la dipendenza tecnologica, l’ascesa dei deep fake e la comprensione di come e perché la disinformazione possa diffondersi. La mostra è stata sviluppata da Tactical Tech in collaborazione con una serie di partner europei: IFLA, FERS, Save the Children Italia, Save the Children Romania, Malta Chamber of Scientists e Science Gallery Dublin, oltre ad essere co-finanziata dall’Unione europea e arriva ad Assisi dopo essere stata ospitata in 19 paesi solo in Europa, in luoghi diversi come biblioteche, scuole, vetrine di negozi, stazioni ferroviarie, con oltre 30.000 visitatori di persona in tutta Europa e altre centinaia di migliaia online.