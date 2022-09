The Economy of Francesco, la tre giorni di Assisi nel segno della sostenibilità concreta - Tuttoggi

Come ricorda il Comitato organizzatore di Economy of Francesco, “Economia ed ecologia etimologicamente derivano entrambe dal greco oikos, casa; un legame così stretto che costringe ad assumersi la responsabilità nei confronti della casa comune, non da padroni, ma da custodi responsabili. Era intenzione del Comitato eliminare i materiali in plastica monouso, durante tutto l’evento. A questo scopo, ciascun partecipante riceverà infatti uno zainetto in cotone, contenente una borraccia termica e delle stoviglie in acciaio, pieghevoli, che potranno essere riutilizzati dopo l’evento”.

Aggiunge Hercules: “Abbiamo pianificato e realizzato anche altre azioni di custodia del Creato, come gli allestimenti sostenibili, l’utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili. Per la ristorazione, utilizzeremo materie prime e prodotti provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata e a chilometro zero. Abbiamo organizzato una raccolta differenziata spinta, il diario e kit sostenibile. Infine, al termine dell’evento, verrà prodotto un report d’Impatto che possa dare il quadro di quanto messo in campo, e possa essere utile ad altri organizzatori di eventi simili. In tale report daremo conto sia delle azioni volte a ridurre le emissioni, sia delle azioni successive volte a mitigare gli effetti delle emissioni prodotte”