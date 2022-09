Economy of Francesco 2022, ad Assisi mille giovani e il Papa con il sogno di una nuova economia | Video - Tuttoggi

Il programma della tre giorni presentato a Roma: appuntamento dal 22 al 24 settembre

Presentato a Roma il programma di Economy of Francesco 2022, l’evento che vedrà il Santo Padre per la sesta volta ad Assisi e per l’ottava volta in Umbria. L’iniziativa si terrà dal 22 al 24 settembre al Lyrick e al Palaeventi di Santa Maria degli Angeli e anche in altre zone del centro storico di Assisi. (Continua dopo il video).

Nei luoghi francescani e nelle strutture messe a disposizione anche dal Comune che il vescovo Sorrentino ha voluto ringraziare per il sostegno i giovani daranno vita a dodici villaggi, tanti quanti le macro aree su cui i giovani hanno lavorato in questi tre anni: lavoro e cura; management e dono; finanza e umanità; agricoltura e giustizia; energia e povertà; profitto e vocazione; policies for happiness; CO2 della disuguaglianza; business e pace; Economia è donna; imprese in transizione; vita e stili di vita.



Monsignor Sorrentino ha ricordato come Economy sia nata da una “intuizione di Papa Francesco, quasi quattro anni fa, in cui sono stato coinvolto anche io dopo la scelta di Assisi quale location dell’evento. Nessuno oggi dubita che l’economia mondiale abbia bisogno di rinnovamento. Tanti percorsi, sia mainstream sia alternativi, ci stanno provando: e il Papa si è chiesto perché non provare con i giovani? Hanno talento, creatività e visione del futuro”, le parole del vescovo in apertura di conferenza stampa.



L’obiettivo del patto che Francesco firmerà con i giovani è, come da lettera iniziale del maggio del 2019, “‘cambiare l’attuale economia dando un’anima all’economia di domani’, scegliendo – ha detto ancora Sorrentino – San Francesco, una icona che da otto secoli non smette di stupire: lo dimostra anche l’attualità della spogliazione di Francesco, che non è una rinuncia all’economia ma uno dei primi gesti di rifondazione dell’economia”.



Per Sorrentino, “Economy non è un solo un brainstorming giovanile, ma un percorso creativo e speriamo geniale dentro l’alveo di precisi valori: custodia del creato, che per il Papa non può essere disgiunta da poveri e storture, ma anche una riflessione ispirata dalla pandemia che nel 2020 ci ha costretto a sospendere l’evento in presenza e a ridimensionarlo, passando da oltre duemila giovani ad appena mille”. Ma nonostante le difficoltà, “Una iniziativa come questa – ancora Sorrentino – ci lascia un capitale da investire, è un cammino che non si fermerà, in tutto il mondo. Non abbiamo per ora un progetto definito ma dipenderà da quanto il Papa deciderà, ma ho – ha concluso il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno – un auspicio e un sogno. L’auspicio è che i giovani si impegnino ad aprire un dialogo con il mondo della finanza e dell’impresa ricordando che con l’aiuto di Dio si può costruire un mondo più giusto e bello e il sogno è che un domani ad Assisi, città messaggio e capitale di una nuova economia, si incontrino i grandi della terra con i giovani del Patto, ispirandosi al messaggio di Francesco e lasciandosi interrogare dai giovani”.