Tetto di palazzina in fiamme, parziale crollo - Aggiornamenti - Tuttoggi

Vigili del fuoco di Terni in azione con 3 squadre e 4 mezzi. In fiamme il tetto di una palazzina ad Arrone, vocabolo Isola

In fiamme il tetto di una palazzina che si trova ad Arrone, più precisamente vocabolo Isola. I Vigili del Fuoco di Terni stanno intervenendo per estinguere le fiamme dal tetto dell palazzina che si trova in posizione isolata. Sul posto si sono portate tre squadre di pompieri con 4 mezzi.

Crollata parte del tetto

Sul luogo dell’incendio è arrivata un ulteriore squadra dalla centrale in quanto le fiamme hanno completamente coinvolto e distrutto l’intero tetto che in parte è anche crollato. Nessuna persona è rimasta coinvolta, molto ingenti i danni prodotti dalle fiamme.

Servizio in aggiornamento