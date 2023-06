Testata a un giovane studente, 48enne segnalato - Tuttoggi.info

Un’aggressione al momento immotivata, con una testata data a un ragazzino per poi allontanarsi in auto. È stata la prontezza di un poliziotto fuori servizio a permettere di rintracciare l’aggressore, per il momento – in attesa della presentazione della querela della parte offesa – solo segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Per l’uomo, un 48enne, è scattato anche il ritiro cautelare delle armi e del porto d’armi. I fatti risalgono a mercoledì scorso: mentre si trovava presso un istituto scolastico di Bastia Umbra per prendere il figlio da scuola, un’agente fuori servizio del commissariato della polizia di Stato di Assisi si è accorta che, pochi istanti prima, un genitore aveva aggredito violentemente uno studente, allontanandosi poi velocemente a bordo di un’auto. L’operatore, dopo aver acquisito la targa del veicolo, ha avvicinato la vittima, la quale, visibilmente spaventata, ha raccontato di essere stata colpita con una testata dal padre di un compagno di scuola.

Constatato che il giovane, seppur scosso, non necessitava dell’intervento dei sanitari, dopo aver informato i genitori del giovane delle proprie facoltà di legge, i poliziotti del Commissariato di Assisi si sono recati presso l’abitazione dell’uomo dove hanno provveduto al ritiro cautelare – ai sensi dell’articolo 39 T.U.L.P.S., che consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne – di una pistola, di tre fucili e del relativo munizionamento, oltre alla licenza di porto d’arma. Terminate le attività di rito, in attesa della presentazione della querela della parte offesa, gli agenti hanno segnalato l’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.