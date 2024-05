Eccellente performance del CTS Terni nel tiro dinamico sportivo - Tuttoggi.info

Gli atleti del CTS Terni hanno ottenuto un notevole successo durante la quinta prova di Campionato Federale di tiro dinamico sportivo svoltasi nel fine settimana al poligono di Filottrano (AN). Con un totale di 21 medaglie conquistate, di cui 10 d’oro, 7 d’argento, e 4 di bronzo, gli atleti ternani confermano il loro talento e impegno nella disciplina.

Il CTS Terni si conferma punto di riferimento nel panorama agonistico del tiro, evidenziato anche dalla scelta della struttura ternana per gli allenamenti collegiali della nazionale italiana, dimostrando il prestigio acquisito nel settore. Durante lo stesso weekend della gara a Filottrano, a Terni si è svolto un raduno con atleti nazionali seguiti dai tecnici federali, tra cui spiccano i nomi di Trionfetti Federico, Carapacchi Mirko, Giunchiglia Ilaria e Scimmi Margot, i quali hanno partecipato con successo alla competizione.

Segue l’elenco delle medaglie conquistate a Filottrano per le diverse categorie di gara:

Divisione Production: Carapacchi Mirko – Medaglia d’oro assoluta; Trionfetti Federico – Medaglia d’argento assoluta e Medaglia d’oro nella categoria Junior; Giunchiglia Ilaria – Medaglia d’argento nella classe Master e d’oro nella categoria Lady; Duka Bernard – Medaglia d’oro nella classe A; Salvati Edoardo – Medaglia d’argento nella categoria Super Senior.

Divisione Open: Gili Riccardo – Medaglia d’argento nella classe A e Medaglia d’oro nella categoria Senior.

Divisione Classic: Moroni Andrea – Medaglia d’argento assoluta e Medaglia d’oro categoria Super Senior; Antonelli Andrea – Medaglia di bronzo assoluta e Medaglia d’argento categoria Senior; Fedeli Alessandro – Medaglia d’oro nella classe A e Medaglia di bronzo categoria Senior; Ludovisi Lorenzo – Medaglia d’oro classe A e Medaglia d’oro categoria Junior; Scatolini Alessandro – Medaglia d’argento classe B; Ludovisi Andrea – Medaglia di bronzo classe B.

Production Optics: Salvati Francesco – Medaglia di bronzo classe A; Scimmi Margot – Medaglia d’oro categoria Lady.













