Tesei brinda con la Giunta al 2023: “L’anno della ripresa”

La conferenza stampa di fine anno della governatrice umbra con i suoi assessori

La governatrice umbra Donatella Tesei brinda al 2023 che si sta per concludere. Salutato come “l’anno della ripresa”. Di cui i risultati dell’aeroporto San Francesco sono il simbolo, l’elemento inattaccabile che l’amministrazione di centrodestra porta ad esempio del proprio operato, insieme a quello, collegato, sull’andamento del turismo.

Risultati resi possibili grazie all’azione politica tesa a far conoscere l’Umbria a livello internazionale, rivendica Tesei, contornata dai suoi assessori nella tradizionale conferenza stampa di fine anno.

Ma la governatrice si dice soddisfatta anche della vivacità mostrata dalle imprese umbre in un contesto difficile, segnato dall’inflazione e dai conflitti internazionali.

Tesei segna la strada per il futuro, partendo proprio dalle infrastrutture viarie, “perché l’isolamento è uno dei problemi che non ha fatto crescere l’Umbria”. Anche se, nel caso di strade e ferrovie, i tempi di realizzazione su cui andare a valutare l’effettivo successo delle politiche messe in atto sono ovviamente lunghi.

Intanto, tra Pnrr e nuova programmazione europea, l’Umbria potrà disporre di cifre importanti per stimolare la propria economia e dare sostegno alle famiglie in difficoltà, e per dare occupazione e un futuro ai giovani, oltre che per ammodernare le proprie strutture e infrastrutture. “A breve concluderemo l’accordo per l’Fsc che ci permetterà di attivare 61 milioni di euro per cofinanziare le ingentissime risorse che ci siamo aggiudicati per la programmazione fino al 2027 e per l’agricoltura” ricorda la governatrice.

