Terremoto, nuova scadenza per le richieste per interventi su danni lievi

Andranno presentate entro il 30 novembre le istanze per la richiesta di contributi per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi del terremoto. A dirlo è Commissario Straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, che comunica la nuova scadenza, in seguito all’approvazione della Legge 120/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre scorso, la scadenza prevista dall’articolo 8 del Decreto Legge 189, relativa alla richiesta dei contributi per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi.