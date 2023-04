Terremoto, a Pierantonio arrivano anche 'Le Iene' | Attesa per la visita del ministro Musumeci - Tuttoggi.info

Vite distrutte, attività chiuse e tante case che mostrano la cosiddetta crepa “a Croce di Sant’Andrea”, che tendenzialmente indica il cedimento di tutta la struttura, e che comporta a sua volta la conseguente demolizione. Tanti i pierantoniesi in lacrime – oltre 40 vivono ancora nella palestra della scuola primaria –, che sperano fortemente nel riconoscimento dello stato di emergenza, che consentirebbe di far arrivare risorse certe e necessarie per trovare una casa a chi non ce l’ha più. Ovviamente nell’attesa di una rapida ricostruzione.

La stessa vicesindaca Annalisa Mierla, intervistata da Golia, ha ricordato come la stima dei danni ammonti a oltre 350 milioni di euro e come l’aiuto dello Stato, richiesto a gran voce sia da Comune che da Regione, sia fondamentale ma anche imprescindibile.

“Pierantonio ha bisogno di noi. Non lasciamoli soli” ha commentato a fine servizio la “iena”, che ha ricordato anche come domani (giovedì 6 aprile) avrà luogo il prossimo Consiglio dei Ministri. Domani sarà anche la giornata della visita a Pierantonio del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, da cui l’intera comunità aspetta solo un annuncio…