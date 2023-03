Terremoto Umbria, altre due forti scosse all'ora di cena | Più Comuni chiudono scuole - Tuttoggi

Resta la paura, dunque, in tutta l’Umbria ma soprattutto nella città della Rocca, dove oggi sono state evacuate ben 30 persone per i danni riportati da 4 palazzine e due abitazioni. Le scuole, sia a Umbertide che a Perugia, saranno chiuse venerdì 10 e sabato 11 marzo.

Si stanno allineando in questi minuti anche altri Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Città di Castello, Corciano, Gubbio, Magione, Castiglione, Passignano, Panicale, Piegaro, Gualdo Tadino, Foligno, Città della Pieve, Spoleto – dopo le scosse dell’ora di cena – hanno annunciato la sospensione delle lezioni in tutti i plessi per la giornata di domani (venerdì 10 marzo).