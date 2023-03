Terremoto, almeno 25 gli edifici inagibili | Pierantonio conta i danni, quasi 200 fuori casa - Tuttoggi

La frazione più colpita resta quella di Pierantonio, dove quasi l’80% delle abitazioni presenta impraticabilità di vario genere. Qui, tra l’altro, oltre alla chiesa di san Paterniano con il suo campanile danneggiato, starebbero per essere dichiarate inagibili anche le scuole primaria e secondaria, che lunedì prossimo quindi, potrebbero seriamente non riaprire con gli alunni costretti ad un “trasloco” forzato in altra sede.

Intanto, sempre nella giornata di ieri (10 marzo) la Giunta regionale dell’Umbria ha assunto la delibera che individua e mette a disposizione immediata fondi della Regione per l’emergenza, soprattutto per far fronte ai vari interventi sugli edifici danneggiati.

Dal pomeriggio del 9 marzo scorso – giorno delle tre scosse principali – la Rete Sismica Nazionale ha localizzato oltre 70 terremoti nell’area di Umbertide (dato aggiornato alle ore 09.30 del 10 marzo). Di questi solo 8 sono stati di magnitudo maggiore a 2.0.