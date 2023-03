Terremoto, a Pierantonio campanile a rischio crollo | Inagibili anche scuola, bar e altri edifici sacri - Tuttoggi

In queste ore si stanno svolgendo numerosi sopralluoghi di vigili del fuoco e protezione civile, per capire quali azioni intraprendere in caso di strutture danneggiate. Alle ore 13 erano oltre 350 le chiamate in coda ricevute dal 115, di cui circa 200 dalla zona di Perugia e le restanti provenienti tra Umbertide e Pietralunga.

A Pierantonio e Umbertide stamattina (10 marzo) sono arrivati in visita anche il prefetto di Perugia Armando Gradone, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Enrico Melasecche e il sindaco di Umbertide Luca Carizia. Tesei ha dichiarato: “La situazione è sotto controllo al momento. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. L’efficacia e la velocità della protezione civile regionale comunale ha permesso di garantire un letto e un posto sicuro a coloro che non volevano rimanere nelle loro case per paura”.

Nella notte circa 200 persone hanno dormito fuori casa, la maggior parte nelle proprie auto, altri nei posti letto messi a disposizione dalla Protezione civile nelle palestre delle scuole. Tra questi vi erano anche 50 sfollati costretti giocoforza ad abbandonare le proprie case lievemente danneggiate.