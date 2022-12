Terni, Strada di Maratta Alta chiusa mercoledì 7 dicembre per taglio di erba e arbusti infestanti - Tuttoggi

La chiusura temporanea consentirà il taglio di erbe ed arbusti infestanti, nonché la bonifica della scarpata, come specificato nell’ordinanza.

Saranno garantiti gli accessi alle proprietà laterali e il transito dei veicoli di soccorso. Si invitano tutti gli utenti della strada che provengono da Via Gabelletta/Via del Rivo e si dirigono verso Strada di Maratta Bassa, e viceversa, a scegliere percorsi alternativi, ovvero: Via del Centenario/ Via Eroi dell’Aria oppure Strada la Selva-Via Caproni-Strada di Maratta Bassa.