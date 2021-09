Rissa tra mamme | Spunta nonna 'picchiatrice' con stampella | 6 denunce - Tuttoggi

Tutto è nato da un piccolissimo boomerang lanciato in aria da un bambino e finito nel passeggino di un altro bimbo in Piazza Solferino

Nella scorsa settimana si è verificata una rissa tra sei donne, giovani mamme, nonne e amiche; l’unico uomo presente alla rissa, un papà, si è guardato bene dall’intervenire.

Boomerang nel passeggino

Tutto è nato da un piccolissimo boomerang (di quelli da assemblare che si trovano in regalo nelle merendine), lanciato in aria da un bambino e finito nel passeggino di un altro bimbo in Piazza Solferino.

Nonna picchiatrice

La mamma che spingeva il passeggino si è subito alterata con l’altra mamma e ne è nato un parapiglia, in cui sono intervenute tutte le presenti, accapigliandosi, con una nonna che armata di stampella d’acciaio, ha iniziato a sferrare colpi.

Intervento della polizia

I presenti hanno chiamato la Polizia di Stato e le pattuglie della Volante hanno bloccato le donne e le hanno identificate: si tratta di giovani donne campane, rumene e marocchine ed alcune di esse si sono recate al Pronto Soccorso dove sono state loro riscontrate lesioni lievi e contusioni.

Denunce

Sono state tutte denunciate per rissa, i bambini non sono stati coinvolti nella rissa.