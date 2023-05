Terni, minori sorpresi a giocare con videoslot | Maximulta a gestore - Tuttoggi.info

Videoslot, maximulta a gestore di Terni. All'interno della sala sorpresi alcuni minori a giocare con apparecchi VLT

Non era la prima volta che la Polizia di Stato di Terni interveniva in un negozio di raccolta scommesse del centro cittadino; già ad agosto 2022, infatti, la Divisione Amministrativa della Questura vi aveva identificato quattro minorenni intenti a giocare ai videolottery, come è successo, ancora una volta, lo scorso 28 aprile, quando ad un nuovo controllo, il personale della Squadra Amministrativa ha identificato alcuni giovanissimi mentre giocavano agli apparecchi VLT: tra i ragazzi presenti, uno compiva 18 anni proprio lo stesso giorno, mentre un altro è risultato essere ancora minorenne.

Multa a gestore videoslot

Il titolare è stato quindi sanzionato e dovrà pagare 6.666,66 euro, in quanto la normativa in materia punisce il titolare dell’attività che “consente sia la partecipazione ai suddetti giochi di soggetti minorenni, sia l’ingresso all’interno dei locali ove si effettuano giochi con vincite in denaro”.