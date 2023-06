Terni, le panchine della discordia | M5S "Idiozia del secolo toglierle" - Tuttoggi.info

Panchine di corso Tacito, il Comune le toglie per evitare i bivacchi, ma non è la soluzione. M5S e Michele Rossi all'attacco

In questi giorni l’esecutivo Bandecchi sta provvedendo a togliere le tre panchine che si trovano davanti a largo Elia Passavanti (quelle di lato a Superconti) per questioni di decoro urbano. La questione è nota da anni: l’area è spesso luogo di bivacco e soggetta a episodi di degrado urbano, ma togliere le panchine non sembra la soluzione più adeguata, anche perché il bivacco si sposta a poche decine di metri su altre sedute. Togliere tutte le panchine dal centro, come ipotizzato da Palazzo Spada, sembra una soluzione impraticabile, così come evidenziato dal M5S e da Michele Rossi di Terni Civica.

Panchine, M5S “Idiozia colossale”

“Togliere le panchine per combattere dipendenze e degrado è l’idiozia del secolo – è quanto afferma Luca Simonetti Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni – Già oggi è possibile vedere come i frequentatori abituali di quella zona si sono spostati di pochi metri e continuano a vivere il proprio disagio nell’incuranza generale. È ridicolo che tale scelta venga fatta proprio mentre il Comune sceglie di non potenziare l’organico della Polizia locale abbattendo le unità previste dal piano del fabbisogno del personale, per quanto resti una scelta marginale nell’ambito di una vicenda che al contrario va affrontata solo ed esclusivamente mettendo in campo politiche sociali corrette. La nuova amministrazione sembra essersi già arresa in maniera incondizionata se questa è la capacità, o meglio l’incapacità, di convocare la rete dei servizi per affrontare questioni legate al disagio sociale e alle dipendenze che affliggono persone abbandonate da decenni a se stesse. Dipendenze che spesso sono collegate a patologie psichiatriche e forme di disagio sociale che devono essere affrontate con serietà e non cercando facili applausi di approvazione. La repressione spetta alle forze dell’ordine. Mentre dal Comune, al contrario, ci aspettiamo decisioni responsabili per persone abbandonate e vittime di oltre vent’anni di smantellamento delle politiche sociali”.

Michele Rossi “Operazione perbenista di facciata”

“Scegliere di affrontare il problema del decoro urbano con scelte estreme, come quelle di eliminare le panchine di Corso Tacito, per spostare di qualche metro il bivacco sa di operazione perbenista e di facciata, come il voler nascondere la polvere sotto il tappeto. Spostare i problemi non li elimina – dichiara Michele Rossi di Terni Civica – Minacciare poi di togliere tutte le panchine se questi si sposteranno ha, immaginando la scena, del surreale, stante la serietà del tema.

Il disagio sociale, quello dei giovani che vandalizzano le panchine di parco Ciaurro così come di coloro che occupano alcune panchine di Corso Tacito, è tema molto serio che di certo il dissesto non ha aiutato a affrontare compiutamente, aggravato per di più dalla dura fase pandemica.

Il grave disagio sociale che vive una parte di cittadini non è un solo problema di ordine pubblico o di decoro. Servirebbe rafforzare i servizi sociali, di controllo del territorio per salvaguardare i soggetti più vulnerabili e poveri, partendo dalle tante associazioni, dai gruppi di cittadini, dalle parrocchie che già si impegnano per sostenere ed aiutare. Spostare il problema altrove è una proposta superficiale che non rappresenta una soluzione a un problema cosi complesso”.