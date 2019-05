Terni, lavori per fibra ottica e ripristino manto stradale

Proseguono alacremente i lavori di posa in opera in tutta la città dei cavi in fibra ottica per dotare Terni di collegamenti a velocità molto più elevata circa venti volte superiore rispetto a quella attuale, tempo permettendo. In ogni caso, entro la fine dell’anno dovrebbe concludersi il programma.

Nel frattempo sono anche iniziati con altre imprese, in gran parte locali, i lavori di ripristino del manto stradale che deve avvenire nei sei mesi successivi al primo intervento. “In questo modo i caratteristici tagli con cemento rosa larghi 10 centimetri vengono fresati per una larghezza di uno o due metri – precisa l’assessore Enrico Melasecche – a seconda delle situazioni, bitumati a caldo e compressi adeguatamente con compressori di notevole peso in modo da consentirne una lunga durata. Questa tecnica è la stessa utilizzata prevista da un protocollo nazionale ed adottata in tutte le altre città quindi, anche se la sistemazione provvisoria è volutamente molto visibile, una volta ripristinato il manto stradale, l’aspetto funzionale ed estetico torna alla normalità. Debbono essere anche ripristinate le strisce pedonali ove interessate all’intervento”.

Ho effettuato un sopralluogo in Strada di Cardeto, Zona Fiori, dove sono avvenuti i primi ripristini per verificare la tecnica utilizzata. La Open Fiber, società primaria nazionale partecipata da ENEL e Cassa DDPP, ha dichiarato che già i primi 63 contratti sono stati sottoscritti tramite gli operatori telefonici tradizionali cui viene messa a disposizione la nuova infrastruttura e molte sono le domande che stanno prevenendo.

Oltre 50 nuovi punti di contatto verranno forniti al Comune gratuitamente dalla società Open Fiber per fornire servizi sempre più all’avanguardia a favore dei cittadini.

