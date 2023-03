Terni in lutto per la morte di Martina, il cordoglio dell’ospedale e del sindaco

La 23enne Oss dell'ospedale di Terni morta in un incidente stradale. In prima linea per i malati Covid, il ricordo dei colleghi

La città di Terni è in lutto per l’ennesima vittima della strada. A perdere la vita, nella serata di venerdì, lungo la superstrada Terni – Rieti, prima della galleria della Valnerina, è stata Martina Medori, 23 anni. Operatrice socio-sanitaria, dipendente dell’ospedale di Terni, mentre era alla guida della sua Hyundai, si è scontrata contro una Jaguar condotta da un 78enne. La giovane sembra avesse occupato la corsia opposta per sorpassare un camion quando è sopraggiunta l’altra macchina che non ha potuto evitare. Nell’impatto frontale Martina è morta sul colpo, mentre il conducente della Jaguar ha riportato la frattura dello sterno; non è in pericolo di vita.

Tanti gli attestati di cordoglio che stanno arrivando in queste ore ai suoi familiari. L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha espresso il suo lutto attraverso i suoi canali social: “Tutto il personale del Santa Maria di Terni partecipa al dolore che ha colpito la famiglia della giovanissima operatrice socio sanitaria Martina Medori, vittima nell’incidente stradale sulla Terni Rieti”.