Terni, il 22 settembre la Notte bianca dello sport - Tuttoggi.info

Vicesindaco e assessore allo Sport, nelle prossime settimane, promuoveranno un tavolo di confronto con le principali associazioni e società sportive della Provincia di Terni.

Notte bianca dello sport a Terni: il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore allo Sport Marco Schenardi sono i promotori della delibera di giunta per l’organizzazione; l’evento è in programma per il 22 settembre, nelle vie e nelle piazze del centro cittadino.

“La manifestazione, che si colloca nel più ampio progetto di valorizzazione della città di Terni quale città di San Valentino, nasce dalla volontà di promuovere il patrimonio sportivo, ricco di strutture e di eccellenze non sempre ben conosciute, nonché lo sport come veicolo di inclusione sociale, strumento di condivisione dei valori educativi di solidarietà, rispetto per gli altri, socializzazione e benessere”, dichiarano Corridore e Schenardi.

Vicesindaco e assessore allo Sport, nelle prossime settimane, promuoveranno un tavolo di confronto con le principali associazioni e società sportive della Provincia di Terni, al fine di definire il programma della manifestazione e assegnare i compiti operativi ai diversi soggetti coinvolti nell’evento.

La Notte bianca dello sport avrà inizio alle 18.00 di venerdì 22 settembre per concludersi alle 1, e sarà possibile, per le attività commerciali che volessero organizzare ulteriori iniziative legate all’evento, sia prolungare l’orario di apertura dei propri esercizi sia richiedere un ampliamento delle occupazioni pubbliche già esistenti.