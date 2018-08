Terni, ecco il nuovo piano anti zanzare | Il calendario delle disinfestazioni

share

Tornano gli interventi di disinfestazione antilarvale per evitare il diffondersi delle zanzare. Lo rende noto l’ufficio igiene e sanità pubblica del Comune comunicando il calendario degli interventi che effettuerà dal 21 al 26 agosto secondo zone definite: 21 e 22 agosto nell’ ex circoscrizione Est; 23 e 24 agosto nell’ ex circoscrizione Nord; 25 e 26 agosto nell’ ex circoscrizione Sud.

