Terni, dopo 10 anni riapre il parco di Cardeto - Tuttoggi.info

Il parco Cardeto riapre le porte dopo 10 anni. La soddisfazione del sindaco Latini e dell'assessore Salvati "Abbiamo mantenuto l'impegno"

Dopo 10 anni il parco Cardeto è tornato ad aprire i cancelli ai cittadini e ai residenti del quartiere. Questa mattina, il sindaco Leonardo Latini, l’assessore ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati e l’ad di Terni Reti (società in house del Comune alla quale il parco sarà dato in prova per due anni), Stefano Stellati, hanno inaugurato l’area attualmente agibile, visto che ancora gran parte del parco resta da sistemare e ultimare. Operativi gli impianti sportivi, con i campi da tennis e il campo da calcetto, ma rimangono alcuni dubbi e perplessità dei residenti.

Cardeto aperto ‘a metà’

Molti i dubbi dei residenti che, sostanzialmente, non hanno apprezzato la realizzazione della struttura dei campi coperti, il fatto che all’interno del parco non ci sia un punto ristoro e neanche una fontanella per l’acqua. Lo stesso Stellati ha sottolineato che è ora necessario capire come valorizzare a pieno il parco e renderlo vivo a pieno per tutti.

Latini “Emozione”, Salvati “Giusto restituirlo ai cittadini”

Il sindaco Leonardo Latini ha parlato di grande emozione e soddisfazione, mentre l’assessore Salvati ha precisato che era di restituire il parco alla città e ha aggiunto: “Non è virtuoso prendere un impegno per poi tirarsi indietro perché sembra impossibile poter portarlo a compimento. Questa amministrazione ha dimostrato che la parola è stata mantenuta, proprio come un debito che va sempre onorato e saldato. Oggi i cancelli di Cardeto, come promesso sono stati finalmente spalancati”.

foto facebook dell’assessore Salvati