Terni, cittadino egiziano chiede il permesso di soggiorno, ma viene espuslo - Tuttoggi

Terni, un cittadino egiziano si è recato in Questura per avere notizie sulla regolarizzazione del permesso di soggiorno, ma è stato espulso

Si è presentato ieri allo sportello dell’Ufficio Immigrazione in via Antiochia, la sede della Polizia di Stato di Terni, per chiedere notizie del suo permesso di soggiorno, ma invece del titolo richiesto, gli agenti gli hanno notificato l’ordine di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni. L’uomo, un cittadino egiziano di 58 anni, aveva fatto richiesta di regolarizzazione nel 2020, ma dall’esame delle documentazione presentata, è emerso che non aveva i requisiti per accedere alla sanatoria, motivo per cui, nei suoi confronti era stato emesso un rifiuto e un conseguente decreto espulsivo.

53 espulsioni

Con quella di ieri, salgono a 53 le espulsioni notificate dall’inizio dell’anno dall’Ufficio Immigrazione ternano, di cui 36 con l’ordine a lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni, 14 con accompagnamento presso un CPR Centro di Permanenza e Rimpatrio e 3 con accompagnamento alla frontiera area per imbarco immediato.