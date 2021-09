Terni, cantieri sulla Marattana | Spesa da 190mila euro - Tuttoggi

I lavori andranno avanti per tutto il mese di ottobre. Nell’area del cantiere è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo

Sono partiti stamattina i lavori di riqualificazione di un tratto della SP 24 Marattana fra Terni e Narni. Il cantiere, aperto a seguito di bando di gara della Provincia di Terni per individuare la ditta esecutrice, servirà a migliorare le barriere di protezione e la pavimentazione stradale. Il costo complessivo dell’intervento è di 190mila euro per quasi 500 metri di nuove barriere e oltre 700 metri di asfalto. In particolare sul tratto che interessa il comune di Narni la ditta incaricata dall’amministrazione provinciale installerà dispositivi di sicurezza per una lunghezza di oltre 170 metri.

Altri cantieri

A questo intervento si somma quello per la riqualificazione del tratto stradale che presenta maggiori problematicità con il rifacimento della pavimentazione per circa 740 metri. Nel territorio comunale di Terni invece saranno sistemate barriere di protezione lungo un tratto di 370 metri. I lavori andranno avanti per tutto il mese di ottobre. Nell’area del cantiere è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo.