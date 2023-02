Terni, 21milioni di multe in 3 anni | La previsione del Comune - Tuttoggi

Il Comune di Terni prevede di incassare circa 21milioni di euro dalle multe. Ecco come verranno spesi i soldi proventi di sanzioni

Il Comune di Terni prevede di incassare circa 21 milioni di euro di multe in 3 anni. È quanto emerge dalla delibera di Giunta n.31 del 1/02/2023, avente per oggetto “Destinazione proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada Anni 2023-2024-20245. Le previsioni di entrare sono costanti per tutti gli anni indicati, vale a dire 6milioni e 995mila euro, così suddivisi: circq 3 milioni di euro da proventi ex art. 142 CdS e circa 4milioni di euro da proventi ex art. 208 CdS.

Come verranno spesi i soldi delle multe

I soldi delle multe derivanti dall’ex art. 208 C.d.S.(sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.) verranno impiegati in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità: a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%); b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%); c) per il restante 50% ai seguenti interventi: – manutenzione delle strade di proprietà dell’ente; – installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; – redazione dei piani urbani del traffico; – interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); – corsi didattici finalizzati all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; – forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; – interventi a favore della mobilità ciclistica; – assunzione di personale stagionale a progetto; – finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; – acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.