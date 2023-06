Ternana venduta, Bandecchi conferma closing con società farmaceutica - Tuttoggi.info

Ternana venduta, Bandecchi "Entro due giorni l'ufficialità". Il video su Instagram e la conferma a "L'imprenditore e gli altri"

La Ternana è stata venuta e, nelle prossime ore, si sapranno i dettagli dell’operazione che Stefano Bandecchi ha portato a termine con una società farmaceutica. “L’università Niccolò Cusano sta vendendo la Ternana, nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’ufficialità” – sono le parole dell’ex presidente della Ternana, a margine della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” e rilanciate dal suo profilo Instagram. “Ho saputo che gli onorevoli Ascani e Verini si sono interessati alla situazione di Terni (riferimento all’interrogazione dei parlamentari del Partito Democratico al Governo sulla presunta incompatibilità e sul conflitto di interessi, ndr): Terni sta diventando molto famosa e vorrei rassicurare anche Kenny, il M5S e Fratelli d’Italia che l’Università Niccolò Cusano, della quale io non sono più presidente, che entro i prossimi giorni sarà annunciata la vendita della Ternana. Quindi non capisco tutta questa foga. Ma non sapete fare niente se non occuparvi di questa cosa?”.