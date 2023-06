Bandecchi, Pd, M5S e Kenny scrivono al Prefetto per presunta incompatibilità - Tuttoggi.info

Il sindaco Bandecchi sotto l'attacco del Pd, M5S e kenny che formalizzano la richiesta di intervento del Prefetto su incompatibilità

Alla fine si sono mossi il Pd, M5S e Kenny per formalizzare la richiesta di intervento al Prefetto di Terni (come anticipato da Tuttoggi) per ‘sanare’ la questione della presunta incompatibilità del sindaco, Stefano Bandecchi. Nonostante anche altri gruppi di minoranza, tra cui FdI avessero picchiato duro durante il primo consiglio comunale di 9 ore, soltanto il Partito Democratico, “Kenny innovare per Terni” e il M5S sono passati alle vie di fatto: “Nella giornata di oggi, i gruppi consiliari Partito Democratico, Kenny Innovare per Terni e Movimento 5 Stelle – si legge in una del Pd, del M5S e di Kenny – hanno inviato una lettera al Prefetto di Terni per chiedere di verificare, secondo le disposizioni del testo unico enti locali, come indicato dagli organi preposti, la permanenza o meno delle eventuali cause di incompatibilità del sindaco Bandecchi”.

