Bandecchi contro tutti, anche FdI scrive al Prefetto su incompatibilità - Tuttoggi.info

Bandecchi ancora sotto tiro: anche FdI scrive al Prefetto per la presunta incompatibilità. Tiene banco il conflitto di interessi

Bandecchi contro tutti, il sindaco di Terni continua a dover affrontare la delicata questione della presunta incompatibilità e, dopo le mosse del Pd, M5S e Kenny, anche il gruppo di Fratelli d’Italia ha deciso di ricorrere al Prefetto per avere lumi sul presunto conflitto di interessi di Stefano Bandecchi: “Il gruppo consigliare di Fratelli di Italia rende noto di aver consegnato oggi in Prefettura una breve nota con riferimento allo svolgimento del consiglio comunale del 19 giugno scorso – si legge in una nota del gruppo – Seduta che ha avuto come primo punto all’ordine del giorno la discussione e valutazione sulla incompatibilità dei componenti del consiglio comunale”.