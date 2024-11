Mantenimento distretto sanitario di Orvieto, incontro del Comitato Orvietano per la salute pubblica - Tuttoggi.info

Sabato 9 novembre alle ore 16:00 presso la sala del Teatro del Carmine ad Orvieto (in Via Loggia dei Mercanti n. 39), il C.O.S.P. (Comitato Orvietano per la Salute Pubblica) ha convocato una conferenza stampa per comunicare ufficialmente il numero di firme raccolte per il mantenimento del Distretto Sanitario di Orvieto e quali saranno le prossime attività di questa neonata Organizzazione di Volontariato (ODV).

I membri del Consiglio Direttivo illustreranno le motivazioni che hanno portato alla nascita del Comitato, che grazie all’impegno dei sottogruppi di lavoro, in particolare quello politico-amministrativo e quello tecnico-sanitario, in collaborazione con quello dell’organizzazione-comunicazione, ha realizzato sul territorio alcune iniziative di sensibilizzazione in merito ai temi della Salute Pubblica e dei servizi sanitari territoriali:- la petizione popolare per il mantenimento del Distretto Sanitario di orvieto, che ha coinvolto un centinaio di persone e la collaborazione di una decina di Comuni del territorio orvietano;- due eventi pubblici a settembre sul tema della Salute Pubblica;

– il confronto fra i candidati presidente alla Regione Umbria di venerdì 11/10/2024, che ha visto la partecipazione, sia in presenza che a distanza, di 8 candidati presidente, di alcuni rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali e di circa 300 persone alla Sala dei Quattrocento al Palazzo del Popolo. La conferenza stampa sarà l’occasione per conoscere il numero preciso di firme raccolte, che supera le 7 mila unità, e quali le prossime iniziative che il C.O.S.P. intenderà promuovere sul territorio.

Passerà solo circa un’ora infatti, che già alle ore 17:30 dello stesso giorno e nello stesso luogo , si terrà un incontro tra i candidati consiglieri dell’area orvietana al Consiglio Regionale dell’Umbria in cui verrà letto il documento che è stato consegnato in Regione ed in Prefettura a Perugia, lo scorso 22/10/2024, con l’elenco delle criticità rilevate in merito ai servizi sanitari del nostro territorio; quindi si chiederà ai candidati consiglieri, in un format di par condicio, quali saranno illoro impegno e le soluzioni possibili da proporre, nella futura assemblea legislativa regionale, per affrontare queste criticità, dando un tempo massimo di parola di 5 minuti ad ogni candidato.

Luogo: Sala del Carmine, Via Loggia dei Mercanti , 39, ORVIETO, TERNI, UMBRIA