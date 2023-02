Ternana – Parma, in palio punti playoff | Formazioni e dove vederla

Probabili formazioni

Ternana: Iannarilli, Diakitè, Mantovani, Sorensen, Ghiringhelli, Di Tacchio, Proietti, Corrado, Palumbo, Partipilo, Favilli. All. Andreazzoli.

Parma: Buffon, Delprato, Balogh, Osorio, Valenti, Bernabè, Estevez, Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak, Inglese. All. Pecchia.

Arbitro Meraviglia di Pistoia.

Dove vedere Ternana – Parma

La partita Ternana – Parma (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.