Ternana-Genoa, rivoluzione traffico: le ordinanze - Tuttoggi

Ternana-Genoa, le ordinanze del Comune di Terni

“Tutti i provvedimenti sono contenuti in due ordinanze: la prima già emanata nelle giornate precedenti, riguarda, come di consueto, il divieto di sosta nelle aree che saranno destinate ai tifosi ospiti.

La seconda ordinanza riguarda invece le limitazioni alla viabilità sulle principali arterie intorno allo stadio. “Per sabato, a differenza della partita con il Perugia dello scorso settembre, potremo finalmente contare sulla disponibilità della nuova ampia area di parcheggio del PalaTerni, che sarà a completa disposizione anche per chi si recherà alla partita, oltre che per le esigenze dei nuovi negozi in attività nell’area”.

Strade chiuse al traffico e apertura varchi Ztl

In sostanza, saranno chiuse al traffico veicolare viale Borzacchini e viale dello Stadio in ingresso a Terni dalle 14 alle 19, oltre che il tratto di viale dello Stadio tra via Leopardi e piazzale dell’Acciaio in uscita. Salvo restrizioni più consistenti per esigenze di ordine pubblico, resterà aperta alla circolazione veicolare – prima, durante e dopo la gara – via Aleardi, direzione stadio, con obbligo di svolta su Via Leopardi, Piazzale dei Poeti, Porta Sant’Angelo e, quindi, Viale Borzacchini, per consentire l’uscita dalla città.

A proposito del centro, inoltre, come già sperimentato in occasioni simili, dalle 14 alle 20 resteranno aperti i varchi elettronici della ZTL. Il centro cittadino potrà essere eccezionalmente attraversato da tutti i veicoli anche se privi di autorizzazione.

Ternana-Genoa “Andate allo stadio a piedi”

“Nonostante i provvedimenti sopra elencati da soli siano stati giudicati sufficienti nella riunione del GOS – conclude l’assessore Scarcia – rivolgo un appello a tutti i tifosi a recarsi allo stadio preferibilmente a piedi, o in bici, vista la massiccia affluenza della tifoseria genoana, la cui presenza richiederà tutte le maggiori attenzioni. In generale chiedo a tutti di partecipare all’evento di sabato con senso di responsabilità affinché questa importante giornata di sport possa essere occasione di festa per la tifoseria organizzata e per tutte le famiglie rossoverdi che si recheranno allo stadio. Ringrazio la Polizia Locale che, insieme alla Polizia Stradale e a tutte le Forze dell’Ordine impiegate con il coordinamento della Questura, svolgerà un’attività straordinaria e importantissima per gestire al meglio questa giornata. Sarà in vigore, come nelle altre occasioni analoghe, anche l’ordinanza antivetro dalle ore 11 alle 19″.