Ternana distratta e sfortunata, il Como dilaga al Liberati (0-3)

Rossoverdi puniti da Cutrone nel primo tempo, nella ripresa a segno anche Ambrosino e Mancuso | Due legni delle Fere con Coulibaly e Favilli

Una Ternana sfortunata e distratta, e ancora con problemi in fase di realizzazione, affonda al Liberati contro il Como, perdendo 3-0. Una punizione pesante per le Fere, che in svantaggio nel primo tempo per la rete di Cutrone, colpiscono un palo con Koulibaly e una Traversa con Favilli, prima del raddoppio degli ospiti con il giovane Ambrosino. Con la Ternana avanti alla disperata ricerca della rimonta, Iannarilli tiene in piedi i rossoverdi, che poi subiscono la terza rete nell’ennesimo contropiede, ad opere di Mancuso.

La partita

8′ pt Dopo un tentativo fuori misura si Bellemo, è della Ternana la prima occasione della partita, con Ghidotti che respinge il tiro di Partipilo.