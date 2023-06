Ternana, calciomercato: Partipilo e Palumbo pronti per la serie A? - Tuttoggi.info

Ternana: Parma e Frosinone all'attacco dei gioielli rossoverdi. Offerta per Partipilo: il Parma lo vuole. Palumbo in bilico

Si scalda il calciomercato della Ternana, soprattutto per l’interessamento di alcune società di seria A per i ‘gioielli’ rossoverdi Anthony Partipilo e Antonio Palumbo. Mentre il mercato in entrata è in fase stagnante e si cerca di programmare una stagione non senza incognite, a tenere alta la tensione in casa Ternana sono due dei migliori giocatori della rosa. Per quanto riguarda Palumbo, oltre all’interesse delle ‘cadette’ Modena e Cremonese, c’è anche l’interesse del neopromosso Frosinone che sta preparando l’assalto al centrocampista della Ternana.

Ternana, Parma su Partipilo

Non è un mistero neanche l’interesse del Parma per Anthony Partipilo: in queste ultime ore il corteggiamento al giocatore rossoverde si è infatti concretizzato in un’offerta che potrebbe allettare la società di via della Bardesca. Lo staff dirigenziale rossoverde sta valutando tutte le opportunità, anche se Aurelio Andreazzoli non sembra ovviamente ben disposto a lasciar partire uno dei giocatori sul quale sarebbe stato il caso di costruire la nuova stagione e la nuova rosa. Non solo Parma: ci sarebbero infatti alcune squadre di serie A che avrebbero messo gli occhi proprio su Partipilo e, nei prossimi giorni, non è esclusa qualche possibile offerta per il talento rossoverde.

Nodo Mantovani

In entrata la Ternana sta cercando di far tornare ‘a casa’ Mantovani, tornato alla Salernitana dopo il prestito secco della scorsa stagione. Stavolta il ds Leone valuterebbe una cessione definitiva o un’opzione con diritto di riscatto.