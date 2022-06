Termovalorizzatore, "Sul tema troppe ricostruzioni fantasiose" | Maggioranza chiede commissione - Tuttoggi

“Appaiono quindi assolutamente pretestuose ed immotivate, se non per pura strumentazione politica, le ricostruzioni fantasiose e mediatiche di alcune minoranze – sottolineano Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo – evidentemente poco attente alle dichiarazioni fatte dall’amministrazione comunale. Come accade in tantissime realtà del mondo, è infatti possibile coniugare salute pubblica e sviluppo economico attraverso strumenti tecnologici che permettono il connubio fra la massima sostenibilità ambientale e le più alte forme di tecnologie ed ingegneria nel consumo di suolo, ciclo dei rifiuti, valorizzazione delle risorse naturali esistenti e qualsivoglia altra progettualità“.



“In questi giorni ne abbiamo lette di ogni – conclude la maggioranza – come se a Gualdo da un minuto all’altro si potesse costruire un inceneritore, un termovalorizzatore, un biocompattatore o altri strumenti paventati ed estremizzati per un bel clima da campagna elettorale. Per fare politica seriamente correttezza nella comunicazione, rispetto per le istituzioni e buon senso nei ragionamenti. Ci auspichiamo al più presto la fine di questa confusione comunicativa e un bel percorso partecipativo su temi, norme vigenti, parametri nazionali ed europei a livello ambientale, con un approccio programmatico, lungimirante e teso esclusivamente allo sviluppo e alla crescita della città dal punto di vista economico e della tutela ambientale“.