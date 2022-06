Regione dice "no" al termovalorizzatore a Gualdo Tadino "Non coerente con norme del Piano rifiuti" - Tuttoggi

L'assessore Morroni ha annunciato che è stata respinta l'istanza per realizzare l'impianto di recupero energetico nel territorio gualdese "Sara l'Auri a decidere localizzazione"

È stata respinta, dal Servizio regionale competente, l’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, presentata dalla società Waldum Tadinum Energia, per il progetto di un termovalorizzatore (impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti) nel territorio di Gualdo Tadino, tra le sedi più “quotate” per ospitarlo dopo la preadozione del Piano regionale dei rifiuti da parte della giunta.

Lo ha comunicato oggi (17 giugno) il vicepresidente della Regione e assessore all’Ambiente Roberto Morroni, sottolineando che “tali impianti sono oggetto della programmazione regionale a cui compete in via esclusiva disciplinarne scelte e contenuti”. “Una richiesta improcedibile e dunque archiviata, come notificato ieri alla stessa società, in quanto si tratta – evidenzia – di un progetto non coerente con il Piano regionale dei rifiuti vigente, quello del 2009, e tantomeno in linea con i criteri del nuovo Piano che entro fine 2022 prevediamo di approvare con obiettivi, azioni e procedure ben precise per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti”.