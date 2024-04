Tenta rapina ma la negoziante lo chiude dentro, arrestato 54enne - Tuttoggi.info

Rapina con bastone a Perugia, ma la commerciante è riuscita ad uscire dal locale chiudendo la saracinesca e bloccando l'uomo

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto in un esercizio pubblico situato nel centro storico del Capoluogo per una segnalazione di rapina in atto, ad esito del quale ha tratto in arresto un cittadino italiano – classe 1969, gravato da numerosi precedenti di polizia – per il reato di tentata rapina aggravata.

È stata la titolare dell’esercizio che, dopo essere stata minacciata dall’uomo – dal volto travisato – con un bastone acuminato in legno, approfittando del tentativo di quest’ultimo di prelevare il denaro dalla cassa, è uscita dal locale chiudendo la saracinesca e bloccando l’uomo all’interno fino all’arrivo della Volante.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sottoposto a perquisizione il 54enne, attività che ha dato esito positivo. Infatti, oltre al foulard utilizzato per nascondere il volto, i poliziotti hanno trovato – nascosto sotto un mobile – il bastone utilizzato per minacciare la donna.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.