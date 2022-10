Tende e batterie nei boschi di Narni: i risultati del servizio antidroga dei Carabinieri - Tuttoggi

Tende da campeggio e batterie di auto utilizzate per l’alimentazione elettrica

Tali aree, infatti, sono state indicate come luoghi di spaccio dove cittadini extracomunitari avrebbero orientato i propri clienti. Nel corso dell’attività, non a caso, il personale operante ha ricevuto il plauso di coloro che passeggiavano lungo la strada provinciale: alcuni hanno posto in evidenza i movimenti sospetti di ragazzi che si addentrano spesso in quelle zone boschive.

I Carabinieri, difatti, hanno individuato tende da campeggio e batterie di auto utilizzate per l’alimentazione elettrica. Il materiale è stato recuperato dalla A.S.M. Terni per lo smaltimento.