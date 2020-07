Temptation Island, per Ciavy e Valeria non c’è il lieto fine di Alessandro e Sofia

Temptation Island, dopo l’uscita mano nella mano dei perugini Alessandro e Sofia occhi puntati su Ciavy e Valeria per la terza puntata. La coppia romana è profondamente in crisi, anche perché la bella Valeria appare molto vicina al single Alessandro Basciano, ex di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi. D’altro canto, a Valeria non è piaciuto il comportamento disinvolto tenuto da Ciavy con alcune tentatrici dell’isola.

Valeria: “Non sto piangendo perché non mi sono pentita”

Ciavy parla nel falò di confronto, ma la decisione l’ha presa Valeria: tra loro due, dopo quattro anni, è finita. I due tornano a Roma da soli.

Prima del confronto, le immagini con le carezze sempre più audaci tra la bella Valeria e il tentatore Alessandro Basciano. Che la ragazza ha seguito anche nella casa dei single, al riparo dalle telecamere. “Sei entrata dentro senza telecamere, non ti fai schifo?” chiede ferito Ciavy. Ma la risposta di Valeria è algida: “No“.

Il tradimento del passato

“Mi hai annullato” dice Valeria ripensando ai quattro anni passati insieme e alla gelosia di lui. Ammettendo un tradimento che ha compromesso la loro storia: “Mi sentito in colpa per una cosa fatta in passato. Per questo restavo in casa e gli consentivo di fare tutto“. Anche di tradirla. Come nell’ultima scoperta fatta lo scorso dicembre.

L’amore “malato”

“Era un amore malato” ripete Valeria. Che di fronte alle accuse per il flirt con Alessandro replica: “Un leone in gabbia quando lo lasci riscopre la libertà“.

Valeria e Alessandro sempre più vicini 😮 #TemptationIsland Temptation Island sur Jeudi 9 juillet 2020

Ciavy ha uno scatto d’orgoglio: “Io esco a testa alta, tu sei piccola cosi“.

Valeria si commuove, ma non cede: “Non sto piangendo perché mi sono pentita. Perché non mi pento di nulla. Piango perché ho capito che non si può più continuare“.

Valeria e Ciavy si allontanano, ognuno per la sua strada. Da single. Ma Valeria ha Alessandro a consolarla.

Ciavy e Valeria non ripetono il lieto fine tra Alessandro e Sofia

I rumors già parlavano di una rottura tra Ciavy e Valeria al falò. Così che i due romani avrebbero Temptation Island da single. Era la coppia del momento per i fan del programma, ansiosi di verificare se effettivamente i due si lasceranno.

Valeria si presenterà al falò di confronto immediato richiesto da Ciavy? Vi aspettiamo giovedì in prima serata su Canale 5 con la terza imperdibile puntata di #TemptationIsland 🔥 Publiée par Temptation Island sur Mardi 14 juillet 2020

Non ci sarà il colpo di scena a sorpresa al falò, come quello riservato da Alessandro e Sofia. Il macellaio di Castel del Piano aveva chiesto subito il falò di confronto dopo le frasi di Sofia “sui corni“. Confronto acceso, accuse reciproche e pianti. Poi Sofia ha chiesto ad Alessandro di fidarsi di lei e i due sono tornati a Perugia, lasciando Temptation Island mano nella mano.

In crisi anche le coppie vip

In crisi anche le coppie vip. Temptation Island sta mettendo in dubbio anche la solidità dell’unione tra l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e l’ex miss Italia Manila Nazzaro. E dire che i due all’inizio sembravano aver mantenuto una grande sintonia, pur a distanza. “Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse che prenderà un’altra strada...” il commento amaro dell’ex calciatore. Ma la situazione potrebbe ribaltarsi prima del termine della trasmissione, con un finale a sorpresa.

Spoiler Lorenzo terza puntata ⚠️ Cosa avrà visto Lorenzo per reagire così? Lo scopriremo domani in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland Publiée par Temptation Island sur Mercredi 15 juillet 2020

Antonella Elia e Pietro Delle Piane per ora sono relativamente tranquilli. Anche se, secondo le anticipazioni, tra i due voleranno poi anche gli schiaffi.

Antonella spoiler terza puntata Antonella è molto delusa! Cosa avrà fatto Pietro? 😮 Non ci resta che attendere questa sera per saperne di più… #TemptationIsland Publiée par Temptation Island sur Jeudi 16 juillet 2020

Alessandro e Sofia: parodie e commenti

Per Alessandro e Sofia l’esperienza a Temptation Island sembra aver dato ciò che volevano: l’amore. I due sono rimasti insieme, nonostante i reciproci sospetti di tradimenti non siano stati cancellati.

Gli amici a Perugia hanno commentato positivamente il lieto fine. Ma il popolo del web non pare essere dello stesso parere, con commenti non certo edificanti rivolti al povero Alessandro, per il quale prevedono un futuro di “corni”, come direbbe lui in perugino.

Sulla presenta a Temptation Island dei due anche l’ironia del video “Sei un tradito'” di Highlander Dj.