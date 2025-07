Temptation Island, c'è un tentatore ex portiere del'AC Castello - Tuttoggi.info

Tra i tentatori dell’edizione 2025 di Temptation Island c’è anche un ex portiere dell’Ac Cstello e del Cannara: stiamo parlando del 24enne Flavio Ubirti, il più ambito dei tentatori da parte delle fidanzate al momento della scelta iniziale. Flavio, da subito conteso dalle ragazze, è modello di professione e portiere di calcio come vocazione sportiva. Ha vestito anche la maglia azzurra Under 17 di Lega Pro e, oltre che con l’Ac Castello e Cannara, ha giocato nella Castiglionese, in D con lo Scandicci e l’Aglianese, mentre adesso è in forza alla Baldaccio Bruni Anghiari.