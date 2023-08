Tempio Santa Maria della Consolazione a Todi, una tesi di laurea tratta dell'Altare barocco - Tuttoggi.info

Tesi alla Sapienza della studentessa Michela Iachettini (relatrice Prof.ssa Simona Benedetti Dip. Storia, Disegno e Restauro Architettura

Il Tempio di Santa Maria della Consolazione è il monumento storico più rappresentativo e amato di Todi. Costruito al di fuori del perimetro urbano, esso rappresenta l’unico esempio di architettura Rinascimentale della città, seppur con alcune contaminazioni Barocche al suo interno tra cui l’altare seicentesco.

Non sorprende, quindi, l’interesse crescente della comunità accademica verso il Tempio della Consolazione nel corso degli ultimi decenni, dando luogo a studi con conseguente pubblicazione di libri e articoli scientifici.

Dopo l’ultima pubblicazione scientifica,è stata “The analysis of Clarity index of ‘Santa Maria della Consolazione’ temple in Todi”, elaborata dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e del CIRIAF dell’Università di Perugia è la volta dell’Università di Roma grazie alla tesi della studentessa Michela Iachettini assegnata dalla Prof.ssa Simona Benedetti, Professore ordinario presso il DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA dell’Università La Sapienza di Roma.

La tesi sarà arricchita da uno studio mai fatto prima grazie alle nuove tecnologie; lo scorso 31 luglio infatti il prof. Tommaso Empler e la prof.ssa Adriana Caldarone, docenti di rappresentazione e rilievo del medesimo ateneo romano, hanno effettuato un rilievo con laser scanner e drone con termocamera dell’altare di Santa Maria della Consolazione, per ricostruirne il suo percorso storico.

Lo studio dell’altare maggiore del Rainaldi si inserisce nel quadro più ampio della ricerca per la tesi di laurea magistrale in architettura su chiese a pianta centrale, con particolare riferimento a Santa Maria della Consolazione di Todi.

Il rilievo effettuato all’altare è un importante strumento a corredo della ricerca sul contesto storico in cui l’opera è stata concepita da Carlo Rainaldi, uno dei maggiori esponenti del barocco Romano, nel periodo della sua formazione accanto al padre Girolamo.

Si ringraziano la Professoressa Simona Bendetti, il prof. Tommaso Empler, la prof. Adriana Caldarone, la laureanda Michela Iachettini e tutto lo staff dei ricercatori che hanno collaborato a questo rilievo.

Si ringrazia anche la Soprintendenza nelle persone del Soprintendente Ing,Giuseppe Lacava e della funzionaria di zona competente Dr.ssa Stefania Furelli per la concessione del nulla osta ai rilievi.

Le operazioni di rilievo sono state effettuate in piena sicurezza seppur è stato possibile consentire la fruizione del tempio ai tanti turisti e pellegrini che anche di lunedì affollano il tempio tuderte.

Una volta ultimata la tesi si auspica una pubblicazione e comunque l’Amministrazione di ETAB vorrebbe presentare gli esiti a Todi alla presenza anche dei ragazzi delle scuole anche al fine di acquisire consapevolezza del patrimonio storico e artistico di cui questa nostra comunità è beneficiata da secoli.

Si conclude con il rinnovato impegno da parte dell’Amministrazione di ETAB a promuovere e favorire le attività di Studio e Ricerca nella piena convinzione che anche gli studi accademici siano un canale prezioso per la valorizzazione del Tempio e la promozione territoriale di uno dei principali attrattori turistici della nostra Regione.