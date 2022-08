Tela Umbra, l'imprenditore Stefano Romolini nuovo presidente - Tuttoggi

Con Romolini, sono entrati a far parte dell’esecutivo che guiderà la cooperativa le socie lavoratrici Tiziana Bani e Natalia Giulietti, il presidente dell’ASP G.O. Bufalini Giovanni Granci e Angelo Capecci, presidente della Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca. Nella riunione seguita all’elezione, il Cda ha provveduto anche a nominare la stessa Tiziana Bani vicepresidente di Tela Umbra.

Romolini e La Gala

Il cambio della guardia è arrivato a seguito della rinuncia alla rielezione da parte del presidente uscente Pasquale La Gala che, nonostante l’invito delle socie lavoratrici a rimanere, ha ritenuto concluso il proprio compito alla guida della cooperativa dopo i due mandati ricoperti a partire dal 2016. Il sindaco e gli assessori al Commercio e alla Cultura sono intervenuti all’assemblea dei soci per ringraziare il professor La Gala, il Cda uscente e le socie lavoratrici per “l’ottimo lavoro svolto a servizio della comunità tifernate per la custodia e valorizzazione del patrimonio di Tela Umbra” e per ratificare l’uscita del Comune dalla compagine societaria.

Per espressa volontà del consiglio di amministrazione, l’innovazione gestionale e produttiva dell’attività della cooperativa convivrà con il mantenimento e la continuazione della tradizione tessile del laboratorio, nel rispetto della volontà dei baroni Franchetti. “Raccoglierò l’eredità importante dei baroni Franchetti, precursori non solo di una produzione di qualità che ha saputo resistere al tempo ma anche dell’emancipazione femminile, e del professor La Gala, che insieme alle socie lavoratrici ha fatto davvero un lavoro eccezionale in questi anni, cercando di dare il contributo della mia esperienza nel settore tessile per far crescere Tela Umbra in direzione della produzione di alta gamma, che si confà al pregio e alla qualità della lavorazione artigianale di questa storica realtà di Città di Castello”, ha dichiarato Romolini.