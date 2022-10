Tante matricole all’Università, 700 studenti senza posti Adisu

“Lavori che procedono a rilento – evidenziano Meloni e Bori – a causa del contesto nazionale e internazionale con Super bonus 110 per cento, guerra in Ucraina e pandemia. Quasi 700 posti, dunque, ma 1900 domande circa. Se consideriamo il ritorno in presenza delle lezioni universitarie, la tendenza è quella di un’emergenza abitativa con più di 700 persone che rischiano di rimanere senza posto”.

“Le strutture universitarie non riescono a far fronte alla richiesta – continuano i consiglieri regionali del Pd – e gli studenti si spostano verso i privati, che però preferiscono non affittare a studenti, innescando

la spirale dell’aumento dei prezzi. Ecco dunque che è quanto mai necessario – concludono – un nuovo impegno della Regione, affinché si faccia garante del diritto allo studio per tutti, in una fase complessa e

nella quale sulle famiglie italiane si stanno scaricando fin troppi rincari”.