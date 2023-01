Tamponi, a Terni chiude il drive through | Trasferimento al Cas - Tuttoggi

Tamponi, Usl trasferisce il drive di via Bramante al Cas della sede centrale Usl Umbria 2, vicino al Cup. "Indossare FFP2 per tamponi"

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa al Covid e della conseguente significativa diminuzione del carico di lavoro della postazione tamponi in modalità drive through di viale Bramante, la direzione del distretto di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2 ha disposto, dalla giornata di mercoledì 1 febbraio 2023, il trasferimento delle attività di controllo e monitoraggio presso l’ambulatorio CAS al piano terra della sede centrale Usl Umbria 2, a pochi metri dal CUP, Centro Unico Prenotazioni (viale Donato Bramante n. 37).

Tamponi e misure anti-Covid

“Si ricorda all’utenza – si legge in una nota dell’Usl – che al servizio si accede su prenotazione, previa convocazione della Asl o del medico curante. Obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare tutte le precauzioni e le misure indicate nei locali per contenere e contrastare la diffusione della malattia da Sars-CoV-2″.