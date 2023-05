Svolto il primo consiglio comunale del Fabrizio Gareggia tris, tra giunta e critiche della minoranza - Tuttoggi.info

Primo consiglio comunale dell’era Fabrizio Gareggia tris, con l’insediamento della giunta e le bacchettate della minoranza.

Come preannunciato dal sindaco, la giunta è composta Silvana Pantaleoni (vicesindaco con deleghe tra le altre a servizi sociali e turismo), Lucia Paoli (valorizzazione dei siti francescani e di Hurvinum Hortense, decoro urbano), Diego Andreoli (sviluppo economico, commercio, centro storico e personale;), Luna Stoppini (agricoltura, ambiente e rapporti con le associazioni), mentre il sindaco Fabrizio Gareggia manterrà tra le altre urbanistica e bilancio.

Il primo cittadino ha riepilogato la lista delle sue priorità (scuole, comunità energetica rinnovabile, potenziamento dell’organico comunale, sviluppo del turismo), ma la scaletta non convince l’opposizione della lista Insieme per Cannara, formata dalla capogruppo Alessia Sirci e dai consiglieri Sandra Ceppitelli, Sabina Battista e Giorgio Maria Bizzarri: “Il tempo della campagna elettorale è finito – si legge in una nota – ora è tempo di amministrare ma Fabrizio Gareggia, che dal 2009 è in Consiglio Comunale, ha presentato all’assemblea un documento scarno, generico, senza idea di progettualità, che liquida con poche frasi di circostanza quelli che sono problemi veri e tragici per questo territorio: il lavoro, le politiche culturali, il centro storico, e glissa su altri temi cruciali come il grande intervento nel cimitero comunale in cui si ha intenzione di realizzare un tempio crematorio. Ci saremmo aspettati maggior definizione e concretezza da chi ha giocato tutto sulla continuità amministrativa ma sembra, nonostante Gareggia sia sindaco da 9 anni e la sua giunta sia stata riconfermata in blocco, che non si sappia ancora bene verso dove puntare la rotta, continuando a fare quello che si è fatto negli ultimi cinque anni: mettere le toppe in base alla disponibilità”