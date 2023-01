Svolta l'autopsia sul corpo di Davide Piampiano | Esequie già domani? - Tuttoggi

Sicuramente non mancheranno i partaioli della Nobilissima Parte de Sopra, la fazione del Calendimaggio di cui Davide Piampiano – laureato in economia turistica, conosciuto per le sue attività di deejay ma anche per le attività della famiglia dove era impegnato, unanimemente ricordato come un giovane “solare, sempre sorridente, con tante passioni” – era tamburino. Ma ci sarà anche una rappresentanza della Magnifica Parte de Sotto e di collaboratori e tesserati Viole Calcio, società in cui Davide militava nel ruolo di centrocampista e che ha sospeso tutte le attività fino a data da destinarsi.

Intanto continuano le indagini, dei carabinieri della compagnia di Assisi (che indagano sulla dinamica dei fatti e sulla sicurezza delle armi) e dei carabinieri forestali, perché la zona dove è avvenuto l’incidente è ricompresa all’interno del Parco del Monte Subasio, dove cacciare non si può. Secondo il Messaggero Umbria, i militari avrebbero aperto un’indagine con l’ipotesi di bracconaggio.

Intanto ai numerosi messaggi di cordoglio si aggiungono quello del neo presidente dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio e del presidente uscente Lanfranco Pecetta: “Ai genitori di Davide Piampiano arrivino i nostri più profondi e partecipi sentimenti. La morte è sempre una dura prova, la morte di un giovane di più. Solo una speranza più grande e la certezza che l’amore mai si perde – scrive Tarquinio – possono aiutare a superarla. A mamma Catia e papà Antonello va tutto il nostro più caloroso e sentito sostegno”. Pecetta si unisce “all’immenso dolore della famiglia Piampiano e mamma Catia, che per anni è stata nel Collegio dei Saggi della Festa. Sono certo che tutti i partaioli porteranno Davide sempre nel cuore, ricordandolo con immenso affetto”.