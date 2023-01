Incidente di caccia, Assisi piange Davide Piampiano | Sul corpo del 24enne disposta l'autopsia - Tuttoggi

La vittima della battuta di caccia di mercoledì pomeriggio era un giovane conosciutissimo in città. Non si fermano le indagini dei carabinieri

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Davide Piampiano, il 24enne di Assisi morto in un incidente di caccia avvenuto mercoledì pomeriggio. Un giovane molto conosciuto in città, figlio di una famiglia notissima in tutta la zona in quanto (ma non solo) titolare di due diverse attività ricettive 3 ristorative.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri in località Viole d’Assisi. È stato un proiettile a spezzare la vita di Davide Piampiano quando durante una battuta di caccia, forse al cinghiale, è partito accidentalmente un colpo che ha raggiunto il 24enne.