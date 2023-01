Tragedia ad Assisi, morto giovane cacciatore | Aggiornamenti - Tuttoggi

Tragedia nelle campagne dell’assisano, un cacciatore è stato colpito da un proiettile ed è morto. Indagini in corso

Tragedia ad Assisi nel pomeriggio di giovedi 11 gennaio: un giovane uomo, cacciatore, ha perso la vita colpito da un proiettile.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe avvenuto nelle campagne dell’assisano, a Viole, in una zona impervia sulla costa del monte Subasio. Per cause in corso di accertamento, durante una battuta di caccia il cacciatore – si tratterebbe di un ragazzo di circa 25 anni, della zona – è stato colpito da un proiettile. Sono in corso le indagini, coordinate dai carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino. Sul posto anche Sasu e un’ambulanza del 118 per il recupero della salma, reso difficoltoso dalla zona impervia e dal buio. Anche il sindaco Stefania Proietti, da quanto si apprende, si è recata nella zona della tragedia.