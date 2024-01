Supernova Contest: creatività e capacità di iniziativa all'Istituto Tecnico di Terni - Tuttoggi.info

Dopo il concorso i gruppi di lavoro vincenti si dedicheranno alla realizzazione dei loro progetti, approfondendo nel contempo anche le tematiche relative al mondo delle startup e dell’imprenditoria giovanile.

Anche quest’anno l’ITT Allievi Sangallo di Terni ha bandito il concorso Supernova: un contest tra idee progettuali giunto alla sua quarta edizione, finalizzato a stimolare la creatività e la capacità di iniziativa degli studenti che frequentano il triennio dell’Istituto.

Sabato 20 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sala Tripepi dell’ITT verranno scelte, tra i 7 progetti candidati dai vari dipartimenti dell’Istituto Allievi-Sangallo, le 3 idee che accederanno a una borsa di studio finanziata dalla Fondazione CARIT. Saranno contestualmente assegnate le borse di studio

“Augusto Angeli” dai componenti della famiglia e saranno individuati dall’Agenzia Regionale Sviluppumbria i progetti meritevoli di partecipare alla challenge regionale denominata “Generazione di Futuro”.

Una visita al Museo di Informatica

A partire dalle 9:00, inoltre, sarà possibile visitare il Museo di Informatica dell’Istituto con gli studenti che partecipano al Progetto di animazione museale.

L’esposizione illustra l’evoluzione dell’informatica attraverso un patrimonio che ripercorre le

tappe fondamentali dell’ingegno umano senza dimenticare l’apporto fondamentale del genio e

del design italiano. L’area espositiva occupa un locale degli anni Cinquanta del secolo scorso,

parte dei fabbricati destinati ai laboratori e alle officine della scuola.

A giugno Supernova Days

A presiedere i lavori del concorso Supernova sarà il Dirigente scolastico dell’ITT, la prof.ssa Cinzia

Fabrizi. La giuria sarà composta da personalità esterne all’istituto, proprio per valorizzare le

migliori idee progettuali in ottica di eventuali futuri sviluppi in campo imprenditoriale.

Dopo il concorso i gruppi di lavoro vincenti si dedicheranno alla realizzazione dei loro progetti,

approfondendo nel contempo anche le tematiche relative al mondo delle startup e

dell’imprenditoria giovanile. Nel mese di giugno, in occasione dell’evento finale denominato

Supernova Days, le opere realizzate grazie ai finanziamenti ricevuti verranno esposte e

presentate a tutta la città.