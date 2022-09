Supermarket della droga, pusher in monopattino | Due arresti - Tuttoggi

Blitz dei Carabinieri, trovata coca purissima

La notte del 14 settembre i Carabinieri sono quindi entrati in azione e, dopo aver sorpreso alcuni compratori di varie tipologie di stupefacenti, hanno effettuato controlli più approfonditi nei confronti dei due sudamericani. I successivi accertamenti e le perquisizioni personali e domiciliari, hanno permesso di sequestrare presso il domicilio dei due (rispettivamente di 34 e 30 anni) circa 120 grammi di cocaina purissima, una dose di hashish, un bilancino di precisione, sostanza per il taglio dello stupefacente nonché la somma di circa duemila euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Due arresti

Considerando che i due sudamericani non svolgono in Italia alcuna attività lavorativa e che traggono sostentamento dal proficuo spaccio di droga, il Magistrato di turno, avvisato dagli inquirenti, ha autorizzato il loro arresto e la temporanea custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Terni in attesa del rito direttissimo, fissato presso il Tribunale di Terni, ed il sequestro di tutto il materiale rinvenuto dai militari. Entrambi gli arresti sono stati quindi convalidati.