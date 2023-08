SuperEnalotto, in Umbria centrato "5+1" da 560mila euro - Tuttoggi.info

La giocata fortunata è stata registrata alla Libreria Mondadori del Centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, lo scorso dicembre nella città della Rocca Flea un altro 5+1 da 1 milione e 150 mila euro

Gualdo Tadino ancora una volta baciato dalla fortuna. Ieri (24 agosto) è stato infatti realizzato un ‘5+1’ al Superenalotto, dal valore di ben 560.317,76 euro.

La schedina da due pannelli è stata giocata nel punto vendita Libreria Mondadori del Centro Commerciale Porta Nova, in località Ponte della Stazione. Nell’estrazione di ieri non è stato centrato il 6 ma sono stati registrati quattro ‘5’ da 45.256 euro.

Meno di un mese fa sempre a Gualdo, nella medesima tabaccheria, erano stati vinti 10 mila euro al Miliardario Maxi, mentre lo scorso dicembre, alla Cartolibreria Biancospino, un altro “5+1” era valso la clamorosa vincita di 1 milione e 150 mila euro.

Per la città della Rocca Flea non si tratta del colpaccio più ricco. Nel 2019, infatti, fu un “Gratta e Vinci” da 20 euro a far sognare un fortunato giocatore del Bar Jolly, che si portò a casa ben 5 milioni di euro.